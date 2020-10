Incubo Covid, lazio decimata. Inter, si fa dura (Di mercoledì 28 ottobre 2020) ROMA - Rischio di focolaio in casa lazio : atteso per oggi un comunicato della società per fare chiarezza sui presunti casi di Covid . Niente da fare per l'Inter che nonostante le due traverse colite ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 28 ottobre 2020) ROMA - Rischio di focolaio in casa: atteso per oggi un comunicato della società per fare chiarezza sui presunti casi di. Niente da fare per l'che nonostante le due traverse colite ...

Gazzetta_it : Incubo #Covid per la Lazio di #Inzaghi in vista della #Champions: attesa per cinque tamponi - ILOVEPACALCIO : Prima Pagina Corriere dello Sport: '#Inter, si fa dura. Incubo Covid, #Lazio decimata' - LuciDAgnano : RT @nonsonpago1: La bellissima e tragica ?? vignetta di @maurobiani oggi per @repubblica “La #ripartenza” Che tristezza... un incubo...… - PCzexit : RT @SardoneSilvia: Questi “fenomeni” vogliono farci ripiombare nell’incubo del #lockdown. È incredibile il dilettantismo di questi mesi in… - uncjay1 : RT @DVD23690077: Madonna che incubo..... #Covid_19 -