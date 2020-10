Il lockdown Covid spacca i virologi (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La fase finora più dura della seconda ondata di Coronavirus riporta sugli schermi televisivi uno dei leit motiv dello scorso marzo: il dibattito tra virologi, medici, scienziati. Che, tuttavia, più che assomigliare a un simposio di esperti sembra piuttosto una di quelle risse televisive alle quali gli italiani, cercando conforto e chiarimento, assistono al contrario con sempre maggiore sconcerto. A provocare ieri l'ennesimo corto circuito è stato ancora una volta il consulente del ministero della Salute Walter Ricciardi. Che oltre a criticare velatamente il Dpcm di Conte che a suo parere sarebbe insufficiente («il ministro Speranza voleva fare di più, altri ministri lo hanno fermato. Succede così in tutta Europa. E infatti in tutta Europa il virus sta dilagando») ha rilanciato l'ipotesi lockdown, per lo ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La fase finora più dura della seconda ondata di Coronavirus riporta sugli schermi televisivi uno dei leit motiv dello scorso marzo: il dibattito tra, medici, scienziati. Che, tuttavia, più che assomigliare a un simposio di esperti sembra piuttosto una di quelle risse televisive alle quali gli italiani, cercando conforto e chiarimento, assistono al contrario con sempre maggiore sconcerto. A provocare ieri l'ennesimo corto circuito è stato ancora una volta il consulente del ministero della Salute Walter Ricciardi. Che oltre a criticare velatamente il Dpcm di Conte che a suo parere sarebbe insufficiente («il ministro Speranza voleva fare di più, altri ministri lo hanno fermato. Succede così in tutta Europa. E infatti in tutta Europa il virus sta dilagando») ha rilanciato l'ipotesi, per lo ...

