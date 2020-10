Harry e Meghan, ricordate George e Amal Clooney al loro matrimonio? Ecco, le cose non sono come sembrano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Si può parlare di imbucati illustri? Probabilmente no. Perché l‘invito per il matrimonio di Meghan e Harry, George e Amal Clooney ce l’avevano Eccome. Solo che stando alla giornalista Rachel Johnson le cose non stanno come erano sembrate al tempo, con l’attore hollywoodiano a ballare prima con la sposa e poi con Kate Middleton. Pare infatti che “un’amica di Lady Diana e madrina del principe William, Carolyn Bartholomew, dato che era seduta accanto alla coppia, abbia chiesto loro come mai fossero amici di Harry e Meghan” e la risposta è stata spiazzante: “Non li conosciamo“”. E secondo la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Si può parlare di imbucati illustri? Probabilmente no. Perché l‘invito per ildice l’avevanome. Solo che stando alla giornalista Rachel Johnson lenon stannoerano sembrate al tempo, con l’attore hollywoodiano a ballare prima con la sposa e poi con Kate Middleton. Pare infatti che “un’amica di Lady Diana e madrina del principe William, Carolyn Bartholomew, dato che era seduta accanto alla coppia, abbia chiestomai fossero amici di” e la risposta è stata spiazzante: “Non li conosciamo“”. E secondo la ...

repubblica : RT @RepubblicaTv: Il principe Harry: 'Prima di conoscere Meghan non sapevo cosa fosse davvero il razzismo': In un'intervista online con la… - RepubblicaTv : Il principe Harry: 'Prima di conoscere Meghan non sapevo cosa fosse davvero il razzismo': In un'intervista online c… - mcoscetta : “Sono sincero, non sapevo cosa fossero i pregiudizi inconsci fino a quando non ho incontrato mia moglie” le parole… - Lille72089485 : Bomba Royal Family, “Meghan beccata a passare le notti in albergo con un altro. Ecco chi è. Scoppia la crisi, Harry… - CultEvent_tweet : RT @IOdonna: I Clooney alle nozze di Meghan e Harry, ma non la conoscevano -