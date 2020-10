GFVIP: Guenda Goria spunta un ex fidanzato dal cognome importante! (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Vediamo insieme di chi si tratta, questo ex fidanzato della bellissima Guenda Goria, che si trova all’interno del GF, dal cognome importante. Il Grande Fratello sembra davvero riservare un colpo di scena uno dietro l’altro, e questa volta la protagonista è Guenda Goria. Vediamo insieme che cosa sta succedendo. GFVIP: Guenda Goria spunta un ex … L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Vediamo insieme di chi si tratta, questo exdella bellissima, che si trova all’interno del GF, dalimportante. Il Grande Fratello sembra davvero riservare un colpo di scena uno dietro l’altro, e questa volta la protagonista è. Vediamo insieme che cosa sta succedendo.un ex … L'articolo proviene da Leggilo.org.

lapinella : “IO SOGNO UNA SOCIETÀ IN CUI IL RUOLO DELLA DONNA È MAGGIORE. VIVIAMO IN UNA SOCIETÀ IN CUI I FEMMINICIDI SONO IN C… - Manilanazzaro : Guenda è ciò che vorrei vedere e soprattutto sentire in tv.. da donna le dico GRAZIE! ?? #GFVIP - trash_italiano : IO UNA MONARCHIA CON GUENDA LA VORREI SINCERAMENTE #GFVIP - enzoprimerano27 : @twinklecams E si fermerà a 730 ???????? se scrivete nell'aereo Guenda meno pietismo ,Ve mando 100€ se no stoca #GFVIP - easynot10 : RT @BiasBowie02: Zelletta: “Stefania oggi ha fatto risvegliare a tutti i maschietti una cosa con un balletto” Guenda: “per me Stefania è l… -