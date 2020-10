Francia in lockdown, Macron: “Se non facciamo nulla rischiamo fino a 400mila morti” (Di giovedì 29 ottobre 2020) lockdown in Francia. “State a casa e rispettate le regole, se non facciamo nulla rischiamo fino a 400mila morti”. Così il presidente francese Emmanuel Macron nel suo discorso alla nazione pronunciato nella serata di oggi, mercoledì 28 ottobre 2020. Nel paese transalpino la pandemia da Covid-19 sta dilagando ad un ritmo impressionante, i nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono stati quasi 70mila. 767 i decessi, 2821 ricoveri e 372 in terapia intensiva: questi i numeri diffusi dalla Santé Publique France, pochi minuti prima dell’intervento di Macron. >> Vaccino, Von Der Leyen: “Da aprile, fino a 50 milioni di dosi al mese” lockdown in ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 29 ottobre 2020)in. “State a casa e rispettate le regole, se nonmorti”. Così il presidente francese Emmanuelnel suo discorso alla nazione pronunciato nella serata di oggi, mercoledì 28 ottobre 2020. Nel paese transalpino la pandemia da Covid-19 sta dilagando ad un ritmo impressionante, i nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono stati quasi 70mila. 767 i decessi, 2821 ricoveri e 372 in terapia intensiva: questi i numeri diffusi dalla Santé Publique France, pochi minuti prima dell’intervento di. >> Vaccino, Von Der Leyen: “Da aprile,a 50 milioni di dosi al mese”in ...

