Jonathan Kashanian, in diretta a Detto Fatto, chiama il fratello di Diletta Leotta per scoprire cosa c'è di "finto" nella ragazza. Durante una nuova puntata di Detto Fatto, andata in… Questo articolo Diletta Leotta, cosa si è rifatta? Lo scoop di Jonathan Kashanian è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it.

