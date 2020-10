Calenda sbugiardato dai Cinque Stelle. Attacchi a vanvera dell’aspirante sindaco alla Raggi. E neppure i vecchi compagni del Pd se lo filano più

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Sono passati dieci giorni da quando Carloha annunciato la sua candidatura adi Roma e da quel momento si sono moltiplicati i suoia Virginia. Un continuo fuoco di sbarramento in cui il leader del partito Azione non risparmia occasione per critiche, con l’ultima che lo ha visto tuonare contro la prima cittadina rea di aver presentato ufficialmente il Piano di conservazione dello stadio Flaminio, ossia la struttura sportiva realizzata nel 1960 e progettata dall’architetto Pier Luigi Nervi, che dovrebbe costituire la base per i futuri interventi di riqualificazione. Uno strumento flessibile che permetterà di andare oltre “la rigidità del vincolo di tutela”, apposto nel 2018 dSoprintendenza di Roma, coniugando la conservazione e ...