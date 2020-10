Barbara D’Urso, incidente in studio a Pomeriggio Cinque: “Abbiamo un problema…” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Barbara D’Urso in difficoltà nella puntata del venerdì di Pomeriggio Cinque Dal lunedì al venerdì, subito la soap opera iberica Il Segreto di Puente Viejo va in onda Pomeriggio Cinque, lo storico rotocalco condotto da Barbara D’Urso. La conduttrice napoletana nell’ultimo periodo si sta occupando moltissimo dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, mentre nella seconda parte affronta dei temi più leggeri, ovvero dedicati al gossip e allo spettacolo. Nella puntata andata in onda venerdì 23 ottobre 2020, tuttavia, la padrona di casa ha fatto preoccupare e spaventare gran parte del pubblico di Canale 5 che la segue quotidianamente a causa di un piccolo incidente. Di cosa si tratta? In tanti si sono ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 28 ottobre 2020)D’Urso in difficoltà nella puntata del venerdì diDal lunedì al venerdì, subito la soap opera iberica Il Segreto di Puente Viejo va in onda, lo storico rotocalco condotto daD’Urso. La conduttrice napoletana nell’ultimo periodo si sta occupando moltissimo dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, mentre nella seconda parte affronta dei temi più leggeri, ovvero dedicati al gossip e allo spettacolo. Nella puntata andata in onda venerdì 23 ottobre 2020, tuttavia, la padrona di casa ha fatto preoccupare e spaventare gran parte del pubblico di Canale 5 che la segue quotidianamente a causa di un piccolo. Di cosa si tratta? In tanti si sono ...

r_okem : RT @LucillaMasini: 'Mettetela voi la mascherina. Mentre noi lavoriamo il premier Conte è in tv' ha detto Salvini, ospite fisso da Barbara D… - gnlc__ : RT @LucillaMasini: 'Mettetela voi la mascherina. Mentre noi lavoriamo il premier Conte è in tv' ha detto Salvini, ospite fisso da Barbara D… - acquazuccherata : oggi sono satura se inizio a polemizzare finiamo a barbara d'urso - petroglio : Poi per carità, sarà una cazzata certo, ma perché non si fa la stessa obiezione quando, per esempio, vengono invita… - ccliteur : è letteralmente Barbara D'urso ok -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Vivinetto: «Per me, poetessa trans, l’uso dell’asterisco è violenza» Sette del Corriere della Sera