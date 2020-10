Ultime Notizie Roma del 27-10-2020 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 27 ottobre 2020)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buona sera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno emergenza coronavirus il governo assume le proprie responsabilità ed è giusto che il suo operato sia sindacato e sottoposto a critiche lo ha detto il premier Giuseppe Conte nel corso dell’incontro con lei categoria Palazzo Chigi aggiungendo se perdiamo di vista l’obiettivo di mangiare tutti insieme nella stessa direzione per uscire dalla pandemia rischiano di aggravare la situazione nel paese il premier annuncia poi il Consiglio dei Ministri decreto con misure di ristoro indennizzi in una nota congiunta il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell’Economia e delle Finanze sottolineano che le categorie hanno avanzato diverse proposte che sono state accolte da parte di voi non si esprime soddisfazione per ...