Uccide la moglie disabile e tenta il suicidio | fermato un anziano di 80 anni

Leggi su meteoweek

(Di martedì 27 ottobre 2020)lailun 80enne, ora ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Per lui l’accusa è quella di omicidio volontario. L’origine del gesto pare possa ricondursi a un recente caso di depressione. Tragedia inaspettata, quella avvenuta questa mattina nella città di Bolzano. A farne da attore protagonista un uomo, … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.