Tommaso Zorzi querelato da Serena Enardu: “Mi ha dato della scema…” (Di martedì 27 ottobre 2020) Serena Enardu querela Tommaso Zorzi Nella giornata di giovedì l’ex gieffina Serena Enardu ha fatto partire una querela ai danni di un attuale concorrente del Grande Fratello Vip 5. Stiamo parlando dell’influencer meneghino Tommaso Zorzi. Stando alle indiscrezioni che circolano sul web, già il mese scorso le compagna di Pago aveva fatto delle rivelazioni al noto portale Gossipetv che si erano concluse con una sorta di promessa. “Zorzi mi ha dato della scema. Tra l’altro vedo che si vanta della sua laurea in economia. E quindi? La sventoli come se fosse il cartellino della polizia? Che poi, a voler ben vedere, si ritrova a fare ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 27 ottobre 2020)querelaNella giornata di giovedì l’ex gieffinaha fatto partire una querela ai danni di un attuale concorrente del Grande Fratello Vip 5. Stiamo parlando dell’influencer meneghino. Stando alle indiscrezioni che circolano sul web, già il mese scorso le compagna di Pago aveva fatto delle rivelazioni al noto portale Gossipetv che si erano concluse con una sorta di promessa. “mi hascema. Tra l’altro vedo che si vantasua laurea in economia. E quindi? La sventoli come se fosse il cartellinopolizia? Che poi, a voler ben vedere, si ritrova a fare ...

GrandeFratello : L'unica cosa bella del sentirsi un po' distanti è la certezza di tornare vicini in fretta... ?? #GFVIP - marcocavaliieri : RT @fresquedlamour: Tommaso Zorzi ecco perché sei il mio protetto #GFVIP - TinA19756376 : Tommaso vuole chiarire con Oppini ma non ce la fa. Tommaso vuole Oppini là dentro. Tommaso è convinto che Oppini no… - MiryanaBim : RT @oocgfvip5: Aereo per Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. #GFVIP - bts__haruman : RT @zerowidee: ecco delle immagini in esclusiva di tommaso zorzi intento a fare il lavaggio del cervello a dayane mello #gfvip https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi Non perdere la timeline di tutti gli ex (veri o presunti) di Tommaso Zorzi, la star di Riccanza cosmopolitan.com Tommaso Zorzi contro un autore del GFVip: “Sbattuto fuori dal confessionale come una putt**a”

Pare che Zorzi sia rimasto davvero offeso ... come il tentato spogliarello di Oppini ed Enock stoppato dalla regia. Tommaso non è infatti il primo a lamentarsi della produzione del reality.

Adua, Zorzi e Dayane parlano del figlio di Alba Parietti: i dubbi dei concorrenti

Al Grande Fratello Vip hanno iniziato a rompersi i primi equilibri tra i concorrenti e a sorpresa Tommaso Zorzi ha interrogato Adua Del Vesco e Dayane Mello sul suo amico Francesco Oppini. A chiedere ...

Pare che Zorzi sia rimasto davvero offeso ... come il tentato spogliarello di Oppini ed Enock stoppato dalla regia. Tommaso non è infatti il primo a lamentarsi della produzione del reality.Al Grande Fratello Vip hanno iniziato a rompersi i primi equilibri tra i concorrenti e a sorpresa Tommaso Zorzi ha interrogato Adua Del Vesco e Dayane Mello sul suo amico Francesco Oppini. A chiedere ...