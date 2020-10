The Innovation Factory lancia Grocket, soluzione chiavi in mano per ecommerce Food & Beverage (Di martedì 27 ottobre 2020) (Roma, 27 ottobre 2020) - La soluzione proprietaria basata su tecnologia Magento è firmata dall'azienda leader in Italia per numero di sviluppatori certificati. Roma, 27 ottobre 2020. Si chiama Grocket, la prima soluzione Italiana Grocery online store, destinata per accelerare il processo di digitalizzazione comparto Food & Beverage. L'innovativa piattaforma per ecommerce, novità di spicco di questa fine 2020, poggia le sue basi sulla tecnologia Magento ed è stato sviluppato da The Innovation Factory, leader nella progettazione e realizzazione di online store e partner di aziende fortemente predisposte al commercio digitale, tra cui Vodafone e Easy Coop di cui ha firmato i rispettivi canali ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) (Roma, 27 ottobre 2020) - Laproprietaria basata su tecnologia Magento è firmata dall'azienda leader in Italia per numero di sviluppatori certificati. Roma, 27 ottobre 2020. Si chiama, la primaItaliana Grocery online store, destinata per accelerare il processo di digitalizzazione comparto. L'innovativa piattaforma per, novità di spicco di questa fine 2020, poggia le sue basi sulla tecnologia Magento ed è stato sviluppato da The, leader nella progettazione e realizzazione di online store e partner di aziende fortemente predisposte al commercio digitale, tra cui Vodafone e Easy Coop di cui ha firmato i rispettivi canali ...

