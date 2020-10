Roberto Cota contro Giuseppe Conte: "Si crede onnipotente, giusto impugnare il suo dpcm" (Di martedì 27 ottobre 2020) Conte probabilmente pensa di essere politicamente onnipotente. Un giurista come lui, però, dovrebbe avere qualche attenzione in più circa i limiti dei dpcm, anche in un Contesto emergenziale. La possibilità di ricorrere al Tar contro l'ultimo decreto non è peregrina: l'azione della PA non può essere caratterizzata dalla discrezionalità più assoluta. Esistono parametri, principi, da rispettare. E interessi in gioco da bilanciare. Gli esempi di incongruenze del decreto potrebbero essere diversi, ne cito tre: a) Ristoranti. La chiusura alle 18 non ha senso, posto che i ristoratori hanno già adottato le regole sul distanziamento. Il rischio di infettarsi non aumenta dopo le 18. L'attività poteva essere consentita fino alle 23. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020)probabilmente pensa di essere politicamente. Un giurista come lui, però, dovrebbe avere qualche attenzione in più circa i limiti dei, anche in unsto emergenziale. La possibilità di ricorrere al Tarl'ultimo decreto non è peregrina: l'azione della PA non può essere caratterizzata dalla discrezionalità più assoluta. Esistono parametri, principi, da rispettare. E interessi in gioco da bilanciare. Gli esempi di incongruenze del decreto potrebbero essere diversi, ne cito tre: a) Ristoranti. La chiusura alle 18 non ha senso, posto che i ristoratori hanno già adottato le regole sul distanziamento. Il rischio di infettarsi non aumenta dopo le 18. L'attività poteva essere consentita fino alle 23. ...

