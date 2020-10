Pronto soccorso lombardi: collasso "Necessario un secondo lockdown" (Di martedì 27 ottobre 2020) Pronto soccorso affollati e difficoltà ad accettare i pazienti. Non sono tante le ambulanze in attesa lunga, cioè quelle in attesa più di un'ora, fanno sapere dall'Areu (Azienda regionale emergenza urgenza), ma la situazione di pressione è innegabile. E lo mostrano i numeri: se il 25 ottobre, gli interventi per motivo respiratorio e infettivo sono stati 325 in quest'area, nella prima settimana di agosto oscillavano tra gli 80 e i 95. Più che triplicati, dunque. Con un trend in crescendo nelle ultime settimane: gli eventi di questo tipo erano 247 il 20 ottobre, 190 il 15 dello stesso mese, 99 l'1 ottobre. Per avere un raffronto con la prima ondata a marzo gli interventi sulla stessa area metropolitana di Milano erano a quota 400. E si sta arrivando a quei numeri. In particolare difficoltà per ... Leggi su affaritaliani (Di martedì 27 ottobre 2020)affollati e difficoltà ad accettare i pazienti. Non sono tante le ambulanze in attesa lunga, cioè quelle in attesa più di un'ora, fanno sapere dall'Areu (Azienda regionale emergenza urgenza), ma la situazione di pressione è innegabile. E lo mostrano i numeri: se il 25 ottobre, gli interventi per motivo respiratorio e infettivo sono stati 325 in quest'area, nella prima settimana di agosto oscillavano tra gli 80 e i 95. Più che triplicati, dunque. Con un trend in crescendo nelle ultime settimane: gli eventi di questo tipo erano 247 il 20 ottobre, 190 il 15 dello stesso mese, 99 l'1 ottobre. Per avere un raffronto con la prima ondata a marzo gli interventi sulla stessa area metropolitana di Milano erano a quota 400. E si sta arrivando a quei numeri. In particolare difficoltà per ...

reportrai3 : Gli ospedali della capitale sono in tilt e le ambulanze sono bloccate davanti i pronto soccorso per ore. #Report è… - silvia_sb_ : È inaccettabile morire di #Covid in un corridoio di pronto soccorso (perché non c’è posto né in rianimazione né in… - Agenzia_Ansa : I #medici ospedalieri lanciano l'allarme: 'La situazione è gravissima, pronto soccorso e reparti sono saturi. Posti… - Genevi2020 : RT @marco_gervasoni: 2000 euro al giorno per ogni malato di covid? Apro anche io un pronto soccorso. - scaramacais : RT @RaiNews: 'Ora bisogna chiudere. Siamo arrivati al punto che è necessario un #lockdown. La situazione di rischio è generalizzata, rigua… -