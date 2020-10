Nuovo Dpcm Conte: «Senza queste misure curva dei contagi destinata a sfuggirci di mano» (Di martedì 27 ottobre 2020) «Senza queste misure la curva è destinata a sfuggirci di mano», così il premier Conte rivendica e difende le restrizioni Contenute nel Nuovo Dpcm per Contenere l’emergenza Coronavirus. Il presidente del Consiglio non ha intenzione di fare passi indietro, nonostante l’ondata di proteste in tutta Italia e gli appelli che arrivano dalla sua stessa maggioranza, che non ha taciuto il proprio disappunto per la stretta su bar e ristoranti, categorie già vessate dalla prima ondata Covid. Ad attaccare il presidente non solo dunque Salvini e Meloni, che parlano di governo irresponsabile, ma anche le ministre di Italia viva Bellanova e Bonetti. leggi ... Leggi su urbanpost (Di martedì 27 ottobre 2020) «ladi», così il premierrivendica e difende le restrizioninute nelpernere l’emergenza Coronavirus. Il presidente del Consiglio non ha intenzione di fare passi indietro, nonostante l’ondata di proteste in tutta Italia e gli appelli che arrivano dalla sua stessa maggioranza, che non ha taciuto il proprio disappunto per la stretta su bar e ristoranti, categorie già vessate dalla prima ondata Covid. Ad attaccare il presidente non solo dunque Salvini e Meloni, che parlano di governo irresponsabile, ma anche le ministre di Italia viva Bellanova e Bonetti. leggi ...

Nuovo Dpcm, Conte sotto assedio tra maggioranza e opposizione Corriere della Sera La Regione recepisce il nuovo Dpcm che prevede il 75% di lezioni alle superiori in modalità didattica a distanza

Nuovo Dpcm: per Ricciardi non è adeguato, Conte possibile ritorno alla Dad

