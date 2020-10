“Mentre mia madre si prostituiva, il mio patrigno…”. GF Vip, il racconto devastante di Dayane Mello. Poi la sorpresa di Signorini (Di martedì 27 ottobre 2020) Dayane Mello al GF Vip si lascia andare ai ricordi e in questi giorni ha parlato di un’infanzia davvero dolorosa. Sua madre si prostituiva e lei, con i suoi fratelli, ha affrontato momenti difficili. Mangiavano riso crudo e alimenti che la gente donava loro. Di fronte al suo racconto, sono molti i gieffini che non riescono a trattenere la commozione. Alfonso Signorini parla di un’infanzia vissuta nella miseria più assoluta, un’infanzia rubata. Dayane preferisce ricordare questi momenti difficili con il sorriso, pensando alla felicità provata con il fratello, Giuliano, a cui è molto legata. Ha sempre tenuto una ferita aperta e ha cercato di essere forte, nonostante tutto. Signorini, a questo punto, vuole sapere che ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 27 ottobre 2020)al GF Vip si lascia andare ai ricordi e in questi giorni ha parlato di un’infanzia davvero dolorosa. Suasie lei, con i suoi fratelli, ha affrontato momenti difficili. Mangiavano riso crudo e alimenti che la gente donava loro. Di fronte al suo, sono molti i gieffini che non riescono a trattenere la commozione. Alfonsoparla di un’infanzia vissuta nella miseria più assoluta, un’infanzia rubata.preferisce ricordare questi momenti difficili con il sorriso, pensando alla felicità provata con il fratello, Giuliano, a cui è molto legata. Ha sempre tenuto una ferita aperta e ha cercato di essere forte, nonostante tutto., a questo punto, vuole sapere che ...

