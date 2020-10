Matilda Lutz | «Diventare madre mi ha insegnato a scegliere»

Leggi su vanityfair

(Di martedì 27 ottobre 2020) Quando, la prima volta, si è trovata per le mani la sceneggiatura di They were ten, Matilda Lutz ne è rimasta folgorata. «Non sapevo chi fosse il regista o quale cast avesse scelto. Sapevo che per me sarebbe stato il progetto giusto». Eppure, nella mente dell’attrice, che due anni fa è diventata mamma del piccolo Oliver, sulle prime certezze si sono affastellati i dubbi. «Avremmo dovuto girare a Guadalupe, dall’altra parte del mondo, dove gli ospedali, i medici non sono quelli che siamo abituati a conoscere. Oliver, allora, aveva solo tre mesi e mezzo. Lo allattavo ancora. Era un momento molto delicato della mia, della nostra vita. Fino all’ultimo, non ho saputo se sarei partita». Cosa, questa, che è poi successa.