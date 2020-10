L’Università Federico II sceglie Eaton per rinnovare l’infrastruttura informatica del complesso di Monte S. Angelo (Di martedì 27 ottobre 2020) L’Università degli Studi di Napoli Federico II ha scelto Eaton per rinnovare la sua infrastruttura IT attraverso un innovativo progetto di ristrutturazione e adeguamento della cabina elettrica esistente al servizio del complesso di Monte Sant’Angelo – cuore dell’informatica dell’Università. La soluzione suggerita da Eaton – più innovativa ed efficiente dal punto di vista elettrico – ha portato a importanti risultati in termini di miglioramento della continuità operativa dell’Ateneo, maggiore affidabilità e tempi di intervento compatibili e adeguati a quelli del gruppo elettrogeno in caso di interruzione dell’alimentazione, oltre a sopperire alle limitazioni e agli ... Leggi su ildenaro (Di martedì 27 ottobre 2020) L’Università degli Studi di NapoliII ha sceltoperla sua infrastruttura IT attraverso un innovativo progetto di ristrutturazione e adeguamento della cabina elettrica esistente al servizio deldiSant’– cuore dell’dell’Università. La soluzione suggerita da– più innovativa ed efficiente dal punto di vista elettrico – ha portato a importanti risultati in termini di miglioramento della continuità operativa dell’Ateneo, maggiore affidabilità e tempi di intervento compatibili e adeguati a quelli del gruppo elettrogeno in caso di interruzione dell’alimentazione, oltre a sopperire alle limitazioni e agli ...

ITALICOM1 : All’Università Federico II, il Master in Medicina Aerospaziale organizzato con l’Aeronautica Militare - RaiScuola : ? Newton Edu. Animali: L’importanza del gioco Questa sera alle 21 su Rai Scuola, canale 146 DTT! Davide Coero Borg… - GianlucaPistore : “Chiudete tutto, per salvare l’economia” Oggi pomeriggio ho moderato un incontro con un professore ordinario di Po… - nattydoctor : @Stefy_1987 Poi gli fai presente che al Sud ci sono molti più laureati 'eh ma perché DA VOI l'università è più faci… - NataStanca91 : @chitrio @PocoFirstLady @chiaravillage @la_tinella In realtà anche a livello di risorse culturali non è proprio giu… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Università Federico Napoli, monitoraggio del Coronavirus nelle acque reflue: Al via il progetto SARI Campania l'eco di caserta