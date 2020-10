Luca Tommassini ha subito una violenta aggressione Minacciato con una pistola alla gola

(Di martedì 27 ottobre 2020) Paura perIl celebre coreografo e direttore artisticohauna. È stato persinocon una. Non è la prima volta che i ladri arrivano a casa del noto coreografo, celebre per aver lavorato con popstar del calibro di Michael Jackson, Madonna e Kylie Minogue. Nel 2017 i malviventi lo avevano però trovato in casa e accortisi della sua presenza sono scappati via senza prendere nulla. Qualche sera fanon è stato così fortunato. Alle ore 23, proprio allo scattare del coprifuoco – i ladri quindi sapevano benissimo che...

vladiluxuria : La mia solidarietà e tutto il mio affetto a Luca Tommassini appena rientrato a Roma dopo la sua partecipazione e co… - zazoomblog : Luca Tommassini assalito da dei rapinatori: “Li ho supplicati di non uccidermi” VIDEO - #Tommassini #assalito… - QBravetta : RT @musical_it: Aggressione a Luca Tommassini - musical_it : Aggressione a Luca Tommassini - Gazzettino : #luca tommassini rapinato davanti casa a #trastevere: «Pistola alla gola, li ho supplicati di non uccidermi» -

