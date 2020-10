Luca Tommassini aggredito | “Li ho supplicati di non uccidermi”

Leggi su biccy

(Di martedì 27 ottobre 2020) Momenti di terrore per, che dopo aver partecipato al Lovers Film Festival con Vladimir Luxuria è stato vittima di un tentativo di furto con scasso nella sua casa di Trastevere a Roma. Poco prima dello scattare del coprifuoco il coreografo è arrivato davanti al portone del suo condominio, quando dei rapinatori l’hannoe uno di loro gli ha puntato la pistola alla gola. “Avevano un borsone – racconta– accette, picconi, e non so che altro, mi spingevano, strattonavano. Li hodi non uccidetemi, mi hanno puntato la pistola alla gola. Poi sono arrivate per fortuna le volanti, ma sono stato un’ora in balia di di questi folli”. ATommasini hanno rubato le chiavi di casa e ...