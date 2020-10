Lizarau | “Griezmann? Calciatore fantastico ma non nel Barcellona | è in crisi evidente”

Leggi su sportface

(Di martedì 27 ottobre 2020) “Penso che Griezmann sia un, ma non nel“. Lo ha detto Bixente, laterale della Nazionale francese, che ai microfoni di TeleFoot non ha usato mezzi termini per commentare il momento di Antoine Griezmann. Quest’ultimo infatti, dopo il grande investimento fatto dallo scorso anno, non ha mai trovato continuità nelle prestazioni finendo di conseguenza escluso dall’11 titolare blaugrana. “Il problema è proprio questo. Lui ha scelto i catalani per giocare con Messi, ma tra lui e La Pulce non c’è alcun tipo di relazione. Non riesce a trovare la sua posizione in campo e sembra che non sappia più giocare a calcio. La sua è unaevidente” ha aggiunto ...