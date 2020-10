Juventus | senti Del Piero | “Contro il Barcellona deve giocare col 4-2-4…”

(Di martedì 27 ottobre 2020) Unasuper offensiva per battere ilin Champions League e magari anche per il futuro. Alessandro Del, ex numero 10 dei bianconeri, sogna una Vecchia Signora votata all'attacco per la sfida di Coppa di mercoledì contro i blaugrana. Parlando a Sky Sport, ecco il consiglio dell'ex bandiera ad Andrea Pirlo, attuale allenatore dei torinesi.Del: "col 4-2-4 contro"caption id="attachment 1039493" align="alignnone" width="646"(getty images)/caption"Pirlo sta cercando delle soluzioni, cambierà la squadra anche in base agli avversari e non è escluso che cambi anche modulo", ha esordito Delparlando a seguito del pari dei bianconeri contro il Verona in campionato. "La ...

Una Juventus super offensiva per battere il Barcellona in Champions League e magari anche per il futuro. Alessandro Del Piero, ex numero 10 dei bianconeri, sogna una Vecchia Signora votata all’attacco ...tanto da riaccendere le speranze di poter vedere in campo Cristiano Ronaldo con la maglia bianconera per il suo esordio in Champions League in una sfida così sentita. Adesso, però, serve la negatività ...