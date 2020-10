Internet a casa e fibra ottica: gli ultimi aggiornamenti (Di martedì 27 ottobre 2020) La fibra ottica rappresenta, attualmente, la frontiera più innovativa ed efficiente della connessione in rete. Entro la fine del 2020, si stima un incremento superiore rispetto allo scorso anno, grazie alla possibilità di espandere la fibra anche in tutti quei piccoli comuni dove inizialmente era difficile integrare questa nuova tecnologia. La presenza della fibra ottica è fondamentale da quando lo smart working è diventata un’attività comune per molti lavoratori italiani e si necessita di contare su una navigazione veloce. Internet a casa: come utilizzare la fibra ottica Sono numerose le aziende che danno la possibilità ai propri clienti di ottenere la connessione con ... Leggi su optimagazine (Di martedì 27 ottobre 2020) Larappresenta, attualmente, la frontiera più innovativa ed efficiente della connessione in rete. Entro la fine del 2020, si stima un incremento superiore rispetto allo scorso anno, grazie alla possibilità di espandere laanche in tutti quei piccoli comuni dove inizialmente era difficile integrare questa nuova tecnologia. La presenza dellaè fondamentale da quando lo smart working è diventata un’attività comune per molti lavoratori italiani e si necessita di contare su una navigazione veloce.: come utilizzare laSono numerose le aziende che danno la possibilità ai propri clienti di ottenere la connessione con ...

La spesa in epoca Covid diventa smart. È quanto emerge dal report Digital Food Strategy di Casaleggio e Associati secondo cui sempre più italiani preferiscono fare acquisti di generi alimentari su ...

TIM e WINDTRE sono due tra i principali operatori italiani quando si parla di telefonia fissa: le loro promozioni Internet casa permettono di navigare alle migliori velocità possibili e offrono ottimi ...

