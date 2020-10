Il Collegio 5: i professori nel cast della nuova edizione del docu-reality di Rai 2 (Di martedì 27 ottobre 2020) . Chi sono Quali sono i professori de Il Collegio 5? Parte martedì 27 ottobre 2020 su Rai 2 la nuova edizione del popolare docu-reality, basato sul format britannico That’ll Teach ‘em, che vedrà dei ragazzi della nostra epoca entrare all’interno dell’istituto come se fossero nel 1992. Oltre a scoprire gli alunni de Il Collegio 5, molti fan del programma sono curiosi di conoscere i professori della quinta edizione. Le riprese sono state fatte in estate durante il mese di luglio rispettando tutte le norme anti contagio per non favorire la trasmissione del Coronavirus. Proprio a causa del Covid-19 le riprese sono state fatte in provincia di Frosinone ... Leggi su tpi (Di martedì 27 ottobre 2020) . Chi sono Quali sono ide Il5? Parte martedì 27 ottobre 2020 su Rai 2 ladel popolare, basato sul format britannico That’ll Teach ‘em, che vedrà dei ragazzinostra epoca entrare all’interno dell’istituto come se fossero nel 1992. Oltre a scoprire gli alunni de Il5, molti fan del programma sono curiosi di conoscere iquinta. Le riprese sono state fatte in estate durante il mese di luglio rispettando tutte le norme anti contagio per non favorire la trasmissione del Coronavirus. Proprio a causa del Covid-19 le riprese sono state fatte in provincia di Frosinone ...

zazoomblog : Il Collegio 5 al via la guida. Il cast: studenti e professori tutte le anticipazioni - #Collegio #guida. #cast:… - infoitcultura : ‘Il Collegio 5’, ecco chi sono i professori in cattedra - Paoletta_F : #ilcollegio5, ecco chi sono i professori in cattedra - infoitcultura : Il collegio 5, chi sono i nuovi professori del programma di Rai Due - Texan_Dy : @Frollino5 @cippiriddu Manonmidire che non hai mai visto Giovannona coscia lunga,la soldatessa alle grandi manovre,… -