Gioco online e fisco | un conflitto definitivamente risolto?

(Di martedì 27 ottobre 2020) Agli italiani (e non solo) giocare al tavolo verde piace. Che si tratti di una partita a poker o a blackjack, di un giro sulla roulette o sulle slot, il mondo dei casinò è sempre più affollato, seppure virtualmente. Inutile svelarne anche il motivo: la possibilità di vincere qualche somma di denaro giocando comodamente dal nostro smartphone, tablet o PC è una tentazione difficile da resistere. Per avere un’idea della crescita dell’industria dele delle scommesse, basti sapere che nel 2018 c’è stato un aumento del 34% dei guadagni rispetto all’anno precedente: una cifra che fa riflettere sull’intensità del fenomeno. La domanda che purtroppo bisogna sempre porsi quando si hanno delle entrate economiche extra che non dipendano da redditi da lavoro dipendente, è come comportarsi con ...