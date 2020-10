#Forumautomotive, appello filiera per attivare subito un piano nazionale strategico per la mobilità (Di martedì 27 ottobre 2020) Roma, 27 ott. (Labitalia) - "subito un piano nazionale strategico per la mobilità". E' questo l'appello della filiera al governo. "Manca sempre un approccio globale alle tematiche della mobilità. Gli incentivi messi in campo dal governo hanno dato ossigeno alla filiera nel periodo in cui sono entrati in vigore, ma oggi non bastano. Gli ordini e le trattative di acquisto sono nuovamente in forte calo. Il settore necessita di misure strutturali e non demagogiche di sostegno al mercato dell'auto e dei veicoli commerciali che riescano a guidare nel medio periodo la transizione verso un parco veicoli più green e più sicuro". Sono questi i principali spunti emersi nel corso dell'evento organizzato da #Forumautomotive, il movimento ... Leggi su iltempo (Di martedì 27 ottobre 2020) Roma, 27 ott. (Labitalia) - "unper la mobilità". E' questo l'dellaal governo. "Manca sempre un approccio globale alle tematiche della mobilità. Gli incentivi messi in campo dal governo hanno dato ossigeno allanel periodo in cui sono entrati in vigore, ma oggi non bastano. Gli ordini e le trattative di acquisto sono nuovamente in forte calo. Il settore necessita di misure strutturali e non demagogiche di sostegno al mercato dell'auto e dei veicoli commerciali che riescano a guidare nel medio periodo la transizione verso un parco veicoli più green e più sicuro". Sono questi i principali spunti emersi nel corso dell'evento organizzato da, il movimento ...

