Fernanda Lessa, dal dolore alla rinascita: “Sono uscita da un tunnel” (Di martedì 27 ottobre 2020) Questo articolo Fernanda Lessa, dal dolore alla rinascita: “Sono uscita da un tunnel” . La showgirl Fernanda Lessa ha voluto raccontare un dramma profondo che ha vissuto, aprendosi in una intervista. Ecco cosa ha raccontato. Fernanda Lessa, showgirl e volto noto della televisione italiana ha raccontato in un’intervista un dramma che ha vissuto. La donna è ormai nel nostro paese da moltissimi anni ed è arrivata al successo grazie … Leggi su youmovies (Di martedì 27 ottobre 2020) Questo articolo, dal: “Sonoda un tunnel” . La showgirlha voluto raccontare un dramma profondo che ha vissuto, aprendosi in una intervista. Ecco cosa ha raccontato., showgirl e volto noto della televisione italiana ha raccontato in un’intervista un dramma che ha vissuto. La donna è ormai nel nostro paese da moltissimi anni ed è arrivata al successo grazie …

OgniMattinaTV8 : “Quando sei dentro non vedi la luce alla fine del tunnel, vuoi solo farla finita. […] Sono riuscita a risalire con… - Chicca_colors : RT @OgniMattinaTV8: Domani avremo il piacere di avere come ospite a #OgniMattina Fernanda Lessa ?? Solo su @TV8it @AdrianaVolpeTV @fernand… - fernandalessa77 : RT @OgniMattinaTV8: Domani avremo il piacere di avere come ospite a #OgniMattina Fernanda Lessa ?? Solo su @TV8it @AdrianaVolpeTV @fernand… - OgniMattinaTV8 : Domani avremo il piacere di avere come ospite a #OgniMattina Fernanda Lessa ?? Solo su @TV8it @AdrianaVolpeTV… - SignorAndreaGa1 : Adesso ditemi ma perche quella brasiliana pazza che è la Fernanda lessa della scorsa edizione deve avere la sua sto… -

Ultime Notizie dalla rete : Fernanda Lessa Fernanda Lessa si confessa a Ogni Mattina: “Non tocco alcol da due anni” Lanostratv Fernanda Lessa, dal dolore alla rinascita: “Sono uscita da un tunnel”

La showgirl Fernanda Lessa ha voluto raccontare un dramma profondo che ha vissuto, aprendosi in una intervista. Ecco cosa ha raccontato.

Fernanda Lessa si confessa a Ogni Mattina: “Non tocco alcol da due anni”

Adriana Volpe e Fernanda Lessa hanno continuato a sentirsi anche dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, nella scorsa edizione vinta da Paola Di Benedetto. L’empatia tra le due è stata evidente ...

La showgirl Fernanda Lessa ha voluto raccontare un dramma profondo che ha vissuto, aprendosi in una intervista. Ecco cosa ha raccontato.Adriana Volpe e Fernanda Lessa hanno continuato a sentirsi anche dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, nella scorsa edizione vinta da Paola Di Benedetto. L’empatia tra le due è stata evidente ...