Emily Ratajkowski si spoglia e questa volta per mostrare il pancione - (Di martedì 27 ottobre 2020) Novella Toloni La top model americana aspetta il suo primo figlio e sui social mostra il pancino, lanciando l'ultima provocazione: "Perché non voglio rivelare il genere di mio figlio" Emily Ratajkowski torna a far parlare di sé, ma questa volta i suoi nudi e le provocazioni non c'entrano. La modella statunitense da indiscusso sex simbol sta per diventare mamma. La 29enne ha annunciato di essere incinta del suo primo figlio attraverso le pagine di Vogue America, dove ha svelato di non essere particolarmente interessata a conoscere il sesso del nascituro. La gravidanza di Emily Ratajkowski arriva a due anni di distanza dalle nozze segretissime con Sebastian Bear-McClard. La top model, volto di numerose campagne di moda e di alcuni dei brand più famosi al ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 27 ottobre 2020) Novella Toloni La top model americana aspetta il suo primo figlio e sui social mostra il pancino, lanciando l'ultima provocazione: "Perché non voglio rivelare il genere di mio figlio"torna a far parlare di sé, mai suoi nudi e le provocazioni non c'entrano. La modella statunitense da indiscusso sex simbol sta per diventare mamma. La 29enne ha annunciato di essere incinta del suo primo figlio attraverso le pagine di Vogue America, dove ha svelato di non essere particolarmente interessata a conoscere il sesso del nascituro. La gravidanza diarriva a due anni di distanza dalle nozze segretissime con Sebastian Bear-McClard. La top model, volto di numerose campagne di moda e di alcuni dei brand più famosi al ...

mtvitalia : Congratulazioni Emily Ratajkowski! Ha rivelato di essere in dolce attesa e ha spiegato perché lei e il marito non v… - angel__ITA : RT @perchetendenza: 'Emily Ratajkowski': Perché è incinta - zazoomblog : Emily Ratajkowski è incinta: la foto del pancino su Instagram - #Emily #Ratajkowski #incinta: #pancino - maglio__ : Emily Ratajkowski è in cinta #ensomma - AlteaZucchini : RT @perchetendenza: 'Emily Ratajkowski': Perché è incinta -

Ultime Notizie dalla rete : Emily Ratajkowski Emily Ratajkowski è incinta (e non vuole sapere il sesso del bambino) Vanity Fair Italia Emily Ratajkowski si spoglia e questa volta per mostrare il pancione

Emily Ratajkowski torna a far parlare di sé, ma questa volta i suoi nudi e le provocazioni non c'entrano. La modella statunitense da indiscusso sex simbol sta per diventare mamma. La 29enne ha ...

Emily Ratajkowski è incinta (ma non rivelerà il sesso del bambino)

Come apprendiamo da varie testate internazionali, Emily Ratajkowski ha annunciato di essere in attesa del suo primo figlio, insieme al marito Sebastian Bear-McClard, sposato nel corso di una ...

Emily Ratajkowski torna a far parlare di sé, ma questa volta i suoi nudi e le provocazioni non c'entrano. La modella statunitense da indiscusso sex simbol sta per diventare mamma. La 29enne ha ...Come apprendiamo da varie testate internazionali, Emily Ratajkowski ha annunciato di essere in attesa del suo primo figlio, insieme al marito Sebastian Bear-McClard, sposato nel corso di una ...