Ecco perché aumentano i morti: "Il virus è tornato a colpire gli anziani" (Di martedì 27 ottobre 2020) «Fortunatamente le persone più anziane contraggono un po' meno infezione di quelle più giovani, al momento, ma nelle ultime settimane gli over 70 stanno cominciando ad ammalarsi, e sono quelli con il maggior rischio di gravi complicanze e purtroppo anche di esito fatale. Se questa curva dovesse crescere, ci auguriamo di no e che continueremo a proteggere le persone fragili e anziane, purtroppo porterà anche a una crescita di decessi». Lo ha detto il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro durante un punto stampa al ministero della Salute. «All'inizio dell'epidemia - ha proseguito - l'infezione colpiva maggiormente l'età anziana, poi nel periodo di agosto i trentenni, ora l'età mediana è cresciuta e si attesta attorno ai 40 anni». Rispetto a questa estate ... Leggi su iltempo (Di martedì 27 ottobre 2020) «Fortunatamente le persone più anziane contraggono un po' meno infezione di quelle più giovani, al momento, ma nelle ultime settimane gli over 70 stanno cominciando ad ammalarsi, e sono quelli con il maggior rischio di gravi complicanze e purtroppo anche di esito fatale. Se questa curva dovesse crescere, ci auguriamo di no e che continueremo a proteggere le persone fragili e anziane, purtroppo porterà anche a una crescita di decessi». Lo ha detto il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro durante un punto stampa al ministero della Salute. «All'inizio dell'epidemia - ha proseguito - l'infezione colpiva maggiormente l'età anziana, poi nel periodo di agosto i trentenni, ora l'età mediana; cresciuta e si attesta attorno ai 40 anni». Rispetto a questa estate ...

Avvenire_Nei : Charles de Foucauld, ecco perché è il «fratello universale». Nell’ultima Enciclica #FratelliTutti il Papa lo defini… - EmilioTomasini : Ecco perché il corso di formazione per traders - EmilioTomasini : Ecco perché il corso di formazione per traders - ilmeteoit : #L'arrivo dell'INVERNO potrà aiutarci nella lotta contro il #CORONAVIRUS? La #RISPOSTA è sorprendente - Italia_Notizie : In inverno ci si ammala di più: ecco perché -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco perché Conte: "Ecco perché ho chiuso, nessuno soffi sul fuoco" Adnkronos Coronavirus, 7 positivi in casa di riposo: ecco gli accordi con ospedale Marino

Alghero, 27 ottobre 2020 – Il sindaco di Alghero Mario Conoci ha aggiornato qualche ora fai cittadini riguardo i casi Covid e il trasferimento di alcuni algheresi presso l’ospedale Marino di Cagliari.

Burano, ecco perché le sue case sono tutte colorate

Ma ciò che subito affascina sono le sue case variopinte, le cui sfumature si riflettono nelle acque dei canali. Uno spettacolo unico, la cui motivazione originale si confonde tra storia e leggenda.

Alghero, 27 ottobre 2020 – Il sindaco di Alghero Mario Conoci ha aggiornato qualche ora fai cittadini riguardo i casi Covid e il trasferimento di alcuni algheresi presso l’ospedale Marino di Cagliari.Ma ciò che subito affascina sono le sue case variopinte, le cui sfumature si riflettono nelle acque dei canali. Uno spettacolo unico, la cui motivazione originale si confonde tra storia e leggenda.