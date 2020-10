Coronavirus, oltre 2mila spettatori per 'Tosca' in streaming dal 'Del Monaco' di Treviso (Di martedì 27 ottobre 2020) Roma, 27 ott. (Adnkronos) - oltre due mila spettatori ieri sera hanno seguito in streaming l'apertura di stagione del Teatro Del Monaco di Treviso con la prima della 'Tosca' di Giacomo Puccini, il primo spettacolo italiano ad andare in scena senza pubblico a meno di 24 ore dall'entrata in vigore dell'ultimo Dpcm che sospende le aperture dei teatri. Un “sold out” che ha premiato la decisione del Teatro Stabile del Veneto e del Comune di Treviso di non annullare la rappresentazione, andare in scena e inaugurare la stagione del Del Monaco davanti a una platea virtuale che ha seguito lo spettacolo in diretta da casa sia sul sito e sia su Backestage, la piattaforma digitale del Teatro Stabile Veneto completamente gratuita e interattiva, nata ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) Roma, 27 ott. (Adnkronos) -due milaieri sera hanno seguito inl'apertura di stagione del Teatro Deldicon la prima della '' di Giacomo Puccini, il primo spettacolo italiano ad andare in scena senza pubblico a meno di 24 ore dall'entrata in vigore dell'ultimo Dpcm che sospende le aperture dei teatri. Un “sold out” che ha premiato la decisione del Teatro Stabile del Veneto e del Comune didi non annullare la rappresentazione, andare in scena e inaugurare la stagione del Deldavanti a una platea virtuale che ha seguito lo spettacolo in diretta da casa sia sul sito e sia su Backestage, la piattaforma digitale del Teatro Stabile Veneto completamente gratuita e interattiva, nata ...

