Conte paga metà del danno

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Arrivano i soldi. Il presidente del Consiglio Giuseppepromette subito, entro metà novembre. Vorremmo credergli, ma il testo del decreto «ristori» che ha approvato non dice proprio questo. E soprattutto stanzia poche risorse, certamente maledette. In conferenza stampa il premier e i suoi ministri economici hanno assicurato che a un bar cui era arrivato un ristoro di 2 mila euro per il lockdown, ora arriveranno 3 mila euro. Per un grande ristorante i vecchi 13 mila euro diventeranno 26 mila. Per una piccola palestra si passerebbe da 3 a 4 mila euro. Sarà pure così, e almeno spazza via la disperazione assoluta in cui hanno fatto precipitare gli operatori del settore. Ma si tratta di un contributo per alcuni forse rapido, per altri in tempi assai più dubbi che certamente non compensa ilche è ...