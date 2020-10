(Di martedì 27 ottobre 2020) Un centroper 4 comuni, affidato all’azienda privata che offrirà ilmigliore per gli utenti. E’ la proposta avviata dall’Amministrazione comunale dicon il coinvolgimento dei comuni diLaghetto. La proposta è quella di mettere a disposizione uno spazio idoneo all’effettuazione di test diagnostici (tampone naso-faringeo per … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

ilNotiziarioInd : Cogliate, bando tamponi Covid a prezzo calmierato, anche per Ceriano, Lazzate e Misinto -

Ultime Notizie dalla rete : Cogliate bando

IL GIORNO

Cogliere in questo delicato momento un'opportunità per superare la crisi e ricominciare a crescere , digitalizzando la propria impresa e proiettandola verso i mercati internazionali . La Provincia aut ...Cogliere in questo delicato momento un’opportunità per superare la crisi e ricominciare a crescere, digitalizzando la propria impresa e proiettandola verso i mercati internazionali. La Provincia auton ...