Champions | Atalanta-Ajax 2-2

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Bergamo, 27 ott. (Adnkronos) - Dopo il 4-0 all'esordio incontro il Midtjylland in Danimarca, l'rischia il ko in casa contro l'ma grazie a una doppietta di Duvan Zapata nella ripresa pareggia 2-2 al Gewiss Stadium contro gli olandesi. Ai gol dei ‘lancieri' nel primo tempo di Tadic su rigore al 30' e Traoré al 38' replica nella ripresa l'attaccante colombiano in rete al 53' e al 60'. Nell'altra sfida del gruppo D il Liverpool batte 2-0 il Midtjylland. In classifica i ‘reds' salgono a 6 punti, a 4 l', a 1 l', ancora a zero il Midtjylland. La partita entra subito nel vivo, al 3' conclusione per gli ospiti con Antony ma Sportiello fa buona guardia. Ancora, tiro al volo di Mazraoui da fuori area, palla di poco sopra la traversa. Al ...