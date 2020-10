Calciomercato Juventus, sfida a due con l’Inter per il gioiello italiano (Di martedì 27 ottobre 2020) Calciomercato Juventus – Nuovo talento nel mirino di Paratici. La Juventus si sarebbe già mossa anticipando le concorrenti per interessarsi al giovane centrocampista Nicolò Rovella, in scadenza di contratto con il Genoa. Un talento italiano che ha saputo già mettersi in mostra è che ha suscitato, immediatamente, l’interesse dei bianconeri ma anche dell’Inter di Antonio Conte. Le due squadre hanno già avuto contatti col Genoa. Calciomercato Juventus, nel mirino Rovella Il talentoso centrocampista sta per andare in scadenza di contratto con i genoani, e come confermato anche dalla ‘Gazzetta dello Sport‘ sarebbe finito nei radar sia della Juventus che dell’Inter di Antonio Conte: le due compagini ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 27 ottobre 2020)– Nuovo talento nel mirino di Paratici. Lasi sarebbe già mossa anticipando le concorrenti per interessarsi al giovane centrocampista Nicolò Rovella, in scadenza di contratto con il Genoa. Un talentoche ha saputo già mettersi in mostra è che ha suscitato, immediatamente, l’interesse dei bianconeri ma anche dell’Inter di Antonio Conte. Le due squadre hanno già avuto contatti col Genoa., nel mirino Rovella Il talentoso centrocampista sta per andare in scadenza di contratto con i genoani, e come confermato anche dalla ‘Gazzetta dello Sport‘ sarebbe finito nei radar sia dellache dell’Inter di Antonio Conte: le due compagini ...

