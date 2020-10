Barcellona: si è dimesso il presidente Bartomeu (Di martedì 27 ottobre 2020) ROMA, 27 OTT - Il presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu e tutta la giunta direttiva del club si sono dimessi con effetto immediato. La decisione è stata presa nel corso della riunione di oggi. Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 27 ottobre 2020) ROMA, 27 OTT - IldelJosep Mariae tutta la giunta direttiva del club si sono dimessi con effetto immediato. La decisione è stata presa nel corso della riunione di oggi.

SkySport : ULTIM'ORA LIGA ? Barcellona, si è dimesso il presidente Bartomeu. Dimissioni anche per l'intera giunta direttiva ?… - Sport_Mediaset : +++ Caos #Barcellona, si è dimesso il Presidente #Bartomeu. +++ #SportMediaset #Ultimora - Eurosport_IT : ?? Josep Maria Bartomeu non è più il presidente del Barcellona #Bartomeu | #Barcellona | #LaLiga | #UCL - davideinno85 : RT @Sport_Mediaset: +++ Caos #Barcellona, si è dimesso il Presidente #Bartomeu. +++ #SportMediaset #Ultimora - davideinno85 : RT @PaPaganini: Buonasera. Si è dimesso #Bartomeu si andrà a nuove elezioni al #Barcellona e in base a chi poi diventerà presidente ci sarà… -