Autostrade, oggi l’ultima offerta di Cdp e fondi (Di martedì 27 ottobre 2020) Stasera alle 18 si riunisce il consiglio di amministrazione di Cassa depositi e prestiti per deliberare, in cordata con i fondi Blackstone e Macquarie, l’offerta vincolante destinata alla acquisizione dell’88% di Autostrade per l’Italia. Ma non tutte le incognite sono state ancora sciolte, a partire dal nodo delle tariffe che influiscono sul Piano economico finanziario e che potrebbe portare ancora una volta a una proposta condizionata. E soprattutto non ci sarà alcun rialzo del presso, come chiesto da Atlantia, che ha definito «non conforme» l’offerta non vincolante ricevuta la scorsa settimana. Il range si muove sempre tra gli 8,5 e i 9,5 miliardi per il 100% della società. Il prezzo, da quello che trapela, potrebbe fermarsi a 9 miliardi, da verificare poi ... Leggi su linkiesta (Di martedì 27 ottobre 2020) Stasera alle 18 si riunisce il consiglio di amministrazione di Cassa depositi e prestiti per deliberare, in cordata con iBlackstone e Macquarie, l’vincolante destinata alla acquisizione dell’88% diper l’Italia. Ma non tutte le incognite sono state ancora sciolte, a partire dal nodo delle tariffe che influiscono sul Piano economico finanziario e che potrebbe portare ancora una volta a una proposta condizionata. E soprattutto non ci sarà alcun rialzo del presso, come chiesto da Atlantia, che ha definito «non conforme» l’non vincolante ricevuta la scorsa settimana. Il range si muove sempre tra gli 8,5 e i 9,5 miliardi per il 100% della società. Il prezzo, da quello che trapela, potrebbe fermarsi a 9 miliardi, da verificare poi ...

