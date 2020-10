Autocertificazioni o autodichiarazioni?

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 27 ottobre 2020) Molti dicono che la nostra sia una Repubblica fondata sulla burocrazia.E forse uno degli esempi più evidenti sono le. Quegli automoduli indispensabili nelle nostre uscite di primavera e che ora tornano ad accompagnarci per “comprovare” le ragioni per cui usciamo di casa, almeno nei coprifuoco notturni, per ora.Ma che cosa è la autocertificazione in diritto?L’autocertificazione è stata “inventata” dalla Legge n. 15 del 1968, per semplificare la vita ai cittadini, cioè per consentire di attestare stati, fatti e qualità personali che la Pubblica Amministrazione già conosce senza la necessità di richiedere certificazioni apposite. Cioè per attestare nascita, residenza, cittadinanza e così via.Dopo anni di scarsa applicazione, il Testo unico n. 445 del 2000 ne ha ...