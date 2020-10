'Your Song' di Elton John compie 50 anni: è una delle ballate d'amore più ascoltate di sempre (Di lunedì 26 ottobre 2020) Bernie Taupin scrisse il testo di getto e in meno di venti minuti Elton John ne compose la musica. E' nata così la sua ' Your Song', la prima hit del cantante e musicista inglese, pietra miliare nella ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 26 ottobre 2020) Bernie Taupin scrisse il testo di getto e in meno di venti minutine compose la musica. E' nata così la sua '', la prima hit del cantante e musicista inglese, pietra miliare nella ...

La canzone fu pubblicata il 26 ottobre 1970 e nacque dal sodalizio tra Bernie Taupin e il musicista e cantante inglese ...

Il 26 ottobre del 1970 "Your Song" di Elton John, che sette mesi prima era stata inserita nel suo eponimo secondo album, viene pubblicata come singolo per il mercato statunitense. In realtà il brano è ...

