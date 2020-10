Verso l’uscita Realme Watch S: data e specifiche tecniche (Di lunedì 26 ottobre 2020) L’ormai affolato mercato degli smartWatch sta per andare ad accogliere dei nuovi prodotti. E in particolare l’atteso Realme Watch S, variante del device svelato la scorsa primavera dalla compagnia cinese, e che sarà affiancato solo in futuro anche da un modello Pro in lavorazione. In attesa di saperne di più, sappiamo che l’edizione S sarà presentata ad addetti ai lavori e semplici appassionati il prossimo 2 novembre. La conferma sulla data – già ventilata dalle voci di corridoio delle ultime settimane – arriva dalla divisione pakistana di Realme, che ha condiviso l’informazione tramite il proprio account Twitter. Non solo, allo stesso tempo sono state diffuse anche alcune delle specifiche tecniche ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 26 ottobre 2020) L’ormai affolato mercato degli smartsta per andare ad accogliere dei nuovi prodotti. E in particolare l’attesoS, variante del device svelato la scorsa primavera dalla compagnia cinese, e che sarà affiancato solo in futuro anche da un modello Pro in lavorazione. In attesa di saperne di più, sappiamo che l’edizione S sarà presentata ad addetti ai lavori e semplici appassionati il prossimo 2 novembre. La conferma sulla– già ventilata dalle voci di corridoio delle ultime settimane – arriva dalla divisione pakistana di, che ha condiviso l’informazione tramite il proprio account Twitter. Non solo, allo stesso tempo sono state diffuse anche alcune delle...

