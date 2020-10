Verona fa Favilli | Kulusevski salva la Juve

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Scaligeri in vantaggio a Torino, lo svedese rimedia. Doppia traversa Cuadrado e Dybala. Troppi esperimenti, Pirlo non convice

juventusfc : 60' | Vantaggio del Verona: ha segnato Favilli #JuveVerona - forumJuventus : ??Goal del Verona con Favilli #JuveVerona 0-1 - SkySport : JUVENTUS-VERONA 1-1 Risultato finale ? ? #Favilli (60’) ? #Kulusevski (78’) ? SERIE A – 5^ giornata ?… - msgiusi : RT @juventusfc: Post gara di #JuveVerona ?? Match Report ?? - AVINASH49465394 : RT @juventusfc: 60' | Vantaggio del Verona: ha segnato Favilli #JuveVerona -

Var, gol annullati, infortuni e ancora un cantiere aperto: nuovo stop per la Juventus di Andrea Pirlo, che pareggia contro il Verona allo Stadium nel posticipo del 5° turno: al gol di Favilli (poi out ...Al 60' l'Hellas Verona è passato in vantaggio grazie alla rete di Favilli, giocatore di proprietà della Juventus che ha punito.