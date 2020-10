(Di lunedì 26 ottobre 2020) “Vai a pranzo, compra da asporto, scegli la consegna a casa“. “Supporta i, i bar, i pub e ledella tua zona”. Sono questi gli slogan, accompagnati dall’immagine di un coltello e una forchetta, che da questa mattina stanno circolando sui social network e nei messaggi whatsapp: un tentativo di sensibilizzare tutti a non lasciare soli gli apnenti alla categoria dei, duramente colpiti dall’ultimo DPCM. Pur potendo restare aperti a pranzo, infatti, vedranno il loro fatturato diminuire drasticamente a causa della chiusura fissata alle 18:00, dal momento che i maggiori guadagni arrivano proprio in orario serale. Anche il III Municipio aderisce all’iniziativa attraverso la pagina Reporter-Montesacro: Chiunque sia proprietario di una qualsiasi ...

CorriereCitta : Supportiamo i ristoratori: dal web parte la campagna a sostegno di ristoranti, bar, enoteche e pub - sebavettels : RT @OctavianZaki: Ma se tipo ordinassimo 4 sere a settimana? Così supportiamo i ristoratori ???? - OctavianZaki : Ma se tipo ordinassimo 4 sere a settimana? Così supportiamo i ristoratori ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Supportiamo ristoratori

Leggo.it

L’obiettivo è quello di tenere sotto controllo la curva di contagio, ha spiegato il presidente Giuseppe Conte durante la diretta sul nuovo Dpcm. “Sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sal ...Non siamo una categoria tenuta in considerazione. Eppure, supportiamo l'agroalimentare e diamo con il nostro lavoro e sacrificio lustro all'Italia nel mondo. Dovrebbero chiudere solo chi non si adegua ...