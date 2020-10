Si può andare allo stadio? Cosa dice il nuovo Dpcm (Di lunedì 26 ottobre 2020) Si può andare allo stadio? – Si può andare allo stadio dopo l’entrata in vigore del nuovo Dpcm sull’emergenza coronavirus? Il testo del nuovo decreto, pubblicato ieri – domenica 25 ottobre – e in vigore fino al 24 novembre 2020, stabilisce il ritorno degli eventi sportivi a porte chiuse. Non sarà più concesso l’ingresso allo … L'articolo Si può andare allo stadio? Cosa dice il nuovo Dpcm è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 26 ottobre 2020) Si può? – Si puòdopo l’entrata in vigore delsull’emergenza coronavirus? Il testo deldecreto, pubblicato ieri – domenica 25 ottobre – e in vigore fino al 24 novembre 2020, stabilisce il ritorno degli eventi sportivi a porte chiuse. Non sarà più concesso l’ingresso… L'articolo Si puòilè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

tancredipalmeri : Ridendo e scherzando, il Milan domani può andare in fuga a +4! - Quirinale : #Mattarella: in questo momento il pensiero non può che andare alle vittime del #coronavirus, ai tanti che sono mort… - chetempochefa : “Qui chi lavora in Malattie infettive è davvero allo stremo. Per la carenza di personale e di spazi adeguati, si st… - nicomar2610 : RT @Linus2k: Sia chiaro: le critiche sono accettabili solo da chi si è impegnato al 200% a rispettare tutte le regole... chi se n’è sbattut… - MaurilioVitto : RT @tiziodesio: I negozietti devono chiudere, la grande distribuzione può restare aperta. Puoi lavorare per le grandi aziende, ma non nel t… -

Ultime Notizie dalla rete : può andare Museo Lamborghini: ora si può visitare anche su Google Maps autoblog.it