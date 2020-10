Salvini chiede di utilizzare anche i «farmaci che costano poco» per curare il Covid (Di lunedì 26 ottobre 2020) Nonostante le evidenze scientifiche che hanno negato l’efficacia di una presunta cura (l’idrossiclorochina) e di una terapia (quella al plasma iperimmune), Matteo Salvini continua a cavalcare una polemica nei confronti della casa farmaceutiche. Già nei giorni scorsi il leader della Lega era stato ripreso e corretto da Roberto Burioni, ma evidentemente la propaganda non riconosce il valore scientifico degli studi e si affida a proclami che non sono riusciti a trovare conferma – nonostante le sperimentazioni iniziate e interrotte per l’inconsistenza del rimedio farmaceutico e clinico – e va dritta sulla propria strada. E oggi, con quel dico-non dico classico di chi lancia l’amo senza conoscere a fondo la materia – Salvini e i farmaci che costano poco sono ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 26 ottobre 2020) Nonostante le evidenze scientifiche che hanno negato l’efficacia di una presunta cura (l’idrossiclorochina) e di una terapia (quella al plasma iperimmune), Matteocontinua a cavalcare una polemica nei confronti della casa farmaceutiche. Già nei giorni scorsi il leader della Lega era stato ripreso e corretto da Roberto Burioni, ma evidentemente la propaganda non riconosce il valore scientifico degli studi e si affida a proclami che non sono riusciti a trovare conferma – nonostante le sperimentazioni iniziate e interrotte per l’inconsistenza del rimedio farmaceutico e clinico – e va dritta sulla propria strada. E oggi, con quel dico-non dico classico di chi lancia l’amo senza conoscere a fondo la materia –e ichesono ...

Matteo Salvini ha speso l'intera giornata ad ascoltare le preoccupazioni degli amministratori della Lega. Possibile ricorso al Tar per ammorbidire i provvedimenti del governo. Il piano della Lega Non ...

