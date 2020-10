Raggi: "Casamonica preparavano attentato contro di me" (Di lunedì 26 ottobre 2020) Roma, 26 ott. (Adnkronos) - ''Dopo gli abbattimenti delle villette al Quadraro, io vivo sotto scorta, siamo venuti a sapere che stavano pianificando un attentato contro di me e la mia famiglia. A Ostia stiamo combattendo contro gli Spada, a San Basilio contro il clan Marando. Ci sono zone di Roma dove si avvicinano per dirmi di andare avanti ma poi si allontanano perché hanno paura di farsi vedere dai clan''. Così la sindaca di Roma Virginia Raggi ospite della prima puntata della 39ma edizione del ‘Maurizio Costanzo Show', in onda domani in seconda serata su Canale5. ''Abbiamo ricominciato a vedere un decreto dietro l'altro e questo non consente alle persone di capire e organizzarsi, i ristoranti sono in grande confusione - ha detto ancora la sindaca - Abbiamo famiglie e lavoratori ... Leggi su iltempo (Di lunedì 26 ottobre 2020) Roma, 26 ott. (Adnkronos) - ''Dopo gli abbattimenti delle villette al Quadraro, io vivo sotto scorta, siamo venuti a sapere che stavano pianificando undi me e la mia famiglia. A Ostia stiamo combattendogli Spada, a San Basilioil clan Marando. Ci sono zone di Roma dove si avvicinano per dirmi di andare avanti ma poi si allontanano perché hanno paura di farsi vedere dai clan''. Così la sindaca di Roma Virginiaospite della prima puntata della 39ma edizione del ‘Maurizio Costanzo Show', in onda domani in seconda serata su Canale5. ''Abbiamo ricominciato a vedere un decreto dietro l'altro e questo non consente alle persone di capire e organizzarsi, i ristoranti sono in grande confusione - ha detto ancora la sindaca - Abbiamo famiglie e lavoratori ...

ImolaOggi : ??Casamonica, #Raggi: 'preparavano attentato contro di me, sono sotto scorta' - TV7Benevento : Raggi: 'Casamonica preparavano attentato contro di me'... - Gb13Giovanna : RT @soniabetz1: Questo è quello che è rimasto delle villette dei Casamonica costruite senza permessi in una zona dove ormai sembrava che la… - zazoomblog : Virginia Raggi: I Casamonica pianificavano un attentato contro di me e la mia famiglia - #Virginia #Raggi:… - IoCivico : RT @soniabetz1: Questo è quello che è rimasto delle villette dei Casamonica costruite senza permessi in una zona dove ormai sembrava che la… -