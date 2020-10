Quale impatto avrà il Covid sull'obesità infantile? Cosa dicono gli esperti (Di lunedì 26 ottobre 2020) Lontani dalle palestre e dalle piscine, non si gioca più nei cortili e nelle piazze. Per molti ragazzi e bambini, ormai in tutta Italia, non solo nelle regioni più a rischio, resta soltanto la scuola. Il tempo libero si passa a casa, spesso davanti alla tv o ai video giochi. A mangiare male e a dormire poco. Come ha detto la federazione italiana medici pediatri nel suo ultimo congresso dedicato alle conseguenze del Covid sui bambini. “I bambini e i ragazzi sono gli unici ad aver vissuto in pieno tutte le restrizioni già del primo lockdown - dice all’HuffPostPaolo Biasci, presidente della Fimp (Federazione Italiana Medici Pediatri) -. A differenza degli adulti non sono usciti per andare al lavoro, per la spesa, col cane o per correre. Fortunatamente da inizio giugno abbiamo tirato un sospiro di sollievo, anche a settembre con la ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 26 ottobre 2020) Lontani dalle palestre e dalle piscine, non si gioca più nei cortili e nelle piazze. Per molti ragazzi e bambini, ormai in tutta Italia, non solo nelle regioni più a rischio, resta soltanto la scuola. Il tempo libero si passa a casa, spesso davanti alla tv o ai video giochi. A mangiare male e a dormire poco. Come ha detto la federazione italiana medici pediatri nel suo ultimo congresso dedicato alle conseguenze delsui bambini. “I bambini e i ragazzi sono gli unici ad aver vissuto in pieno tutte le restrizioni già del primo lockdown - dice all’HuffPostPaolo Biasci, presidente della Fimp (Federazione Italiana Medici Pediatri) -. A differenza degli adulti non sono usciti per andare al lavoro, per la spesa, col cane o per correre. Fortunatamente da inizio giugno abbiamo tirato un sospiro di sollievo, anche a settembre con la ...

