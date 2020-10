Nuovo dpcm, Ricciardi: “Nuove misure di facciata e per nulla sufficienti, serve il lockdown” (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Le misure contenute nell’ultimo dpcm sono un passo avanti, ma non sufficiente per affrontare la circolazione del virus in questo momento. Le misure vanno prese in modo proporzionato alla circolazione del virus e il virus in questo momento in alcune aree del nostro Paese dilaga incontrollato”. Lo ha detto il consulente del ministero della salute Walter Ricciardi parlando a La7 del Nuovo dpcm che non ha previsto un vero lockdown come invece auspicato da pareri autorevoli del mondo della sanità. Leggi su sportface (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Lecontenute nell’ultimosono un passo avanti, ma non sufficiente per affrontare la circolazione del virus in questo momento. Levanno prese in modo proporzionato alla circolazione del virus e il virus in questo momento in alcune aree del nostro Paese dilaga incontrollato”. Lo ha detto il consulente del ministero della salute Walterparlando a La7 delche non ha previsto un vero lockdown come invece auspicato da pareri autorevoli del mondo della sanità.

