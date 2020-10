Moon Knight: Oscar Isaac in trattative per la serie Disney+ (Di lunedì 26 ottobre 2020) Secondo diverse indiscrezioni di Variety i Marvel Studios avrebbero trovato il protagonista della serie Moon Knight. La scelta è ricaduta su Oscar Isaac un nome già noto in casa Disney, per aver ricoperto il ruolo di Poe Dameron nell’ ultima trilogia di Star Wars. L’attore sarebbe in trattative con gli studios per il ruolo di Marc Spector, mercenario dai numerosissimi alter ego, tra cuii l tassista Jake Lockley o il milionario playboy Steven Grant. Personaggio ideato da Doug Moench e Don Perlin, esordisce sulla carta stampata nel 1975. In Italia è inoltre molto conosciuto con lo pseudonimo di Lunar. Se la scelta fosse confermata, sarebbe un colpo grosso per la Marvel e in un certo senso anche molto intelligente. Affidare un personaggio del ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 26 ottobre 2020) Secondo diverse indiscrezioni di Variety i Marvel Studios avrebbero trovato il protagonista della. La scelta è ricaduta suun nome già noto in casa Disney, per aver ricoperto il ruolo di Poe Dameron nell’ ultima trilogia di Star Wars. L’attore sarebbe incon gli studios per il ruolo di Marc Spector, mercenario dai numerosissimi alter ego, tra cuii l tassista Jake Lockley o il milionario playboy Steven Grant. Personaggio ideato da Doug Moench e Don Perlin, esordisce sulla carta stampata nel 1975. In Italia è inoltre molto conosciuto con lo pseudonimo di Lunar. Se la scelta fosse confermata, sarebbe un colpo grosso per la Marvel e in un certo senso anche molto intelligente. Affidare un personaggio del ...

xjokerscars : Grazie ad Oscar Isaac il mio interesse verso Moon Knight ha appena fatto ?????????? - timetoewill : @Elevencap È in trattative per una serie tv su Moon Knight - UniMoviesBlog : Moon Knight: I Marvel Studios hanno scelto Oscar Isaac #MoonKnight #OscarIsaac #MarvelStudios E' l'attore giusto? - Vito_ElPaso : Io sono curiosissimo di sapere come sarà il costume, a prescindere da chi lo indosserà. Moon Knight è un personagg… - Teleblogmag : Moon Knight sembra aver trovato finalmente il suo interprete -