Lux Cipriota | chi è l’attrice | carriera | curiosità e vita privata

Leggi su viagginews

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Scoperta e lanciata in Italia da Rocco Papaleo, Lux, chi è l’attrice:, curiosità edella protagonista di Onda su Onda. Nata a Buenos Aires nel 1985, Luzè nota anche in Italia, in particolare per essere stata la protagonista femminile del film Onda su onda con Rocco Papaleo e Alessandro … L'articolo Lux, chi è l’attrice:, curiosità eè apparso prima sul sito ViaggiNews.com