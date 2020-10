Ligabue annuncia una doppia uscita | ' Arrivano due album e sono ambedue legati al numero 7'

(Di lunedì 26 ottobre 2020) 'Stanno per uscire due, e tutti e due hanno a che fare con unimportante per me'. Con un video sui sociall'di dueil 4 dicembre e mostra le copertine dei ...

rockolpoprock : Ligabue annuncia il nuovo album. E un mega cofanetto. - Marcello_Fsc : @ligabue Annuncia il nuovo album dai ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Ligabue annuncia

"Stanno per uscire due album, e tutti e due hanno a che fare con un numero importante per me". Con un video sui social Ligabue annuncia l'uscita di due album il 4 dicembre e mostra le copertine dei ..."Stanno per uscire due album, e tutti e due hanno a che fare con un numero importante per me". Ligabue, con un video sui social, annuncia l'uscita di due album il 4 dicembre e mostra le copertine dei ...