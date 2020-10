Il governo deve tenere aperti i teatri perché sono come le scuole: hanno una funzione sociale, dice Andrée Ruth Shammah (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il governo ha deciso di chiudere gli unici luoghi in Italia dove non ci sono stati contagi: i teatri. Secondo l’Associazione generale italiana dello spettacolo dal 15 giugno a inizio ottobre le Asl territoriali hanno registrato un solo caso di contagio da coronavirus su 347.262 spettatori in 2.782 spettacoli monitorati tra lirica, prosa, danza e concerti, con una media di 130 presenze per ciascun evento. Ripetiamo: un solo caso su oltre 347mila spettatori. I numeri, anzi un numero così dovrebbe far capire l’esempio virtuoso di gestione degli spazi pubblici durante la pandemia e il rispetto dei protocolli per la tutela della salute da parte degli operatori dello spettacolo. Eppure il governo non si è fatto problemi a chiudere per tutto il mese di novembre cinema, ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 26 ottobre 2020) Ilha deciso di chiudere gli unici luoghi in Italia dove non cistati contagi: i. Secondo l’Associazione generale italiana dello spettacolo dal 15 giugno a inizio ottobre le Asl territorialiregistrato un solo caso di contagio da coronavirus su 347.262 spettatori in 2.782 spettacoli monitorati tra lirica, prosa, danza e concerti, con una media di 130 presenze per ciascun evento. Ripetiamo: un solo caso su oltre 347mila spettatori. I numeri, anzi un numero così dovrebbe far capire l’esempio virtuoso di gestione degli spazi pubblici durante la pandemia e il rispetto dei protocolli per la tutela della salute da parte degli operatori dello spettacolo. Eppure ilnon si è fatto problemi a chiudere per tutto il mese di novembre cinema, ...

